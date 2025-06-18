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Стало известно о количестве мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе

Минтранс: 3900 тонн мазута находится в затонувших танкерах в Керченском проливе
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В затонувших танкерах в Керченском проливе находится более 3900 тонн мазута марки М-100. Об этом в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По словам министра, конкретной технологии по подъему мазута такой марки не существует, поэтому локализовать останки судов, а затем извлечь вещество из танкеров будет крайне трудно.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

По данным Роспотребнадзора, пробы воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. В ведомстве отметили, что в текущем году ведется очень плотный мониторинг ситуации на черноморском побережье.

Ранее власти РФ выделили почти 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе.

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