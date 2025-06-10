Правительство выделило почти 1,5 млрд рублей на ликвидацию розлива мазута в Керченском проливе

Кабмин выделил еще 1,4 млрд рублей на ликвидацию ЧП в Керченском проливе

Российское правительство выделило еще более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что средства были выделены из резервного фонда правительства.

«Выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службе кабмина.

15 декабря 2024 года на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе кабмин уже выделял из резервного фонда более 8,5 млрд рублей.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пробы воды и песка на черноморском побережье соответствуют нормам.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.