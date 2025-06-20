Разыскиваемый преступник сбил на машине полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге беглый преступник сбил полицейского на авто и угрожал гранатой

В Екатеринбурге находящийся в розыске мужчина сбил на машине полицейского при попытке задержания, после чего он забаррикадировался в квартире, которую пришлось брать штурмом спецназу. Об этом сообщило издание E1.ru.

Инцидент произошел неделю назад, но подробности стали известны только сейчас, отмечает издание.

По информации E1.ru, мужчина был в розыске по тяжкой статье. При попытке задержания он оказал сопротивление и заявил, что взорвет гранату.

После этого он сел в свой автомобиль и сбил перегородившего путь сотрудника в Октябрьском районе Екатеринбурга.

17 мая в Чувашии 50-летний водитель Toyota сбил на переходе группу пешеходов. Трое пострадавших, включая подростка, госпитализированы с тяжелыми травмами.

В начале прошлого месяца в Санкт-Петербурге водитель сбил полицейского и уехал, когда его пытались задержать.

Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося задавить на машине толпу протестующих.