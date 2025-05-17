На видео попал наезд Toyota на пешеходов с подростком в Чувашии

В Чувашии водитель Toyota сбил трех пешеходов на зебре, наезд попал на видео

В Чувашии 50-летний водитель Toyota сбил на переходе группу пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканской прокуратуры.

«Предварительно установлено, что 17 мая около 13 часов, водитель автомобиля Toyota RAV4, 1975 г.р., проезжая перекресток около музея Бичурина, п. Кугеси, сбил переходящих по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 3 человек, среди которых был несовершеннолетний», — отмечается в сообщении.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Пострадавшие, включая подростка, госпитализированы с тяжелыми травмами, уточняет Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль, ехавший в правом ряду, остановился перед переходом, по которому шли несколько человек. Трое из них продолжили путь и были сбиты серой Toyota в левом ряду.

В противоположном направлении в момент наезда двигался автомобиль ДПС, полицейские поспешили к месту аварии.

Ранее в Москве суд отправил в СИЗО двух гаишников по обвинению в получении взяток.