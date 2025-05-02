Водитель сбил полицейского при попытке задержания в Петербурге, введен план «Перехват»

В Санкт-Петербурге водитель сбил полицейского и уехал при попытке его задержать

В Санкт-Петербурге водитель Chevrolet Lanos сбил сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте.

«В полицию поступило сообщение о потасовке в цветочном магазине. Посетитель угрожал продавцу. Прибывший наряд попытался задержать агрессивного мужчину — тот уже сидел за рулём легковушки», — отмечается в публикации.

В ответ на попытку задержания водитель нажал на газ и наехал на одного из оперативников, который серьезных травм не получил. Для задержания подозреваемого на черном Chevrolet Lanos в Санкт-Петербурге объявлен план «Перехват», утверждает «78 Новости».

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