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Водитель сбил полицейского при попытке задержания в Петербурге, введен план «Перехват»

В Санкт-Петербурге водитель сбил полицейского и уехал при попытке его задержать
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге водитель Chevrolet Lanos сбил сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте.

«В полицию поступило сообщение о потасовке в цветочном магазине. Посетитель угрожал продавцу. Прибывший наряд попытался задержать агрессивного мужчину — тот уже сидел за рулём легковушки», — отмечается в публикации.

В ответ на попытку задержания водитель нажал на газ и наехал на одного из оперативников, который серьезных травм не получил. Для задержания подозреваемого на черном Chevrolet Lanos в Санкт-Петербурге объявлен план «Перехват», утверждает «78 Новости».

Ранее в Свердловской области пассажирка трамвая разбила голову девушке бутылкой водки.

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