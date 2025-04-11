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Суд арестовал начальника управления Военно-строительной компании

Суд в Москве арестовал начальника управления ВСК Иванова по делу о взятке

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника строительного управления по ЦФО публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК) Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда, начальник управления компании будет находиться в СИЗО 1 месяц и 17 суток.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе запрета определенных действий или домашнего ареста», — говорится в сообщении.

В феврале министерство обороны РФ потребовало в арбитражном суде почти 56 млн рублей от ВСК, руководитель филиала которой обвиняется во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа. Один из исков уже принят судом к производству.

В марте Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны к Военно-строительной компании. Общая сумма требований составляет более 952 млн рублей.

Ранее Минобороны отказали во взыскании 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА.

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