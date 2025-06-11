Минобороны требует от «Туполева» 930 млн рублей

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с АО «Туполев» около 930 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в самом суде.

«Истец в лице министерства обороны Российской Федерации подал иск к истцу АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей», — уточнили в судебной инстанции.

АО «Туполев» специализируется на разработке, изготовлении и тестировании авиационной техники различного назначения, а также на разработке и внедрении передовых технологий, обеспечении эксплуатации и обслуживании авиалайнеров.

На прошлой неделе российское министерство обороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АНО «Институт инженерной физики» о взыскании 250 миллионов рублей.

В начале мая сообщалось, что Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тысяч рублей. В январе суд принял иск министерства к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.