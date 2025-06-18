Сибиряка отправили в СИЗО за видео о «Легионе Свобода России»

В Омске мужчина попал в СИЗО за видео в соцсетях, оправдывающее терроризм

Жителя Омска отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов области.

Омичу избрали меру пресечения по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«По версии органа предварительного следствия, 42-летний обвиняемый, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» доступную неограниченному кругу лиц видеозапись, содержащую публичную пропаганду и оправдание идеологии организации «Легион Свобода России» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Как уточняется, решение еще не вступило в силу, его обжалует защита фигуранта.

16 июня сообщалось, что сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали местного жителя по подозрению в размещении экстремистских комментариев в интернете.

По данным следствия, 24-летний молодой человек в 2023 году неоднократно публиковал в сети призывы к насильственной смене власти в России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.