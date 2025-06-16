На жителя Алтайского края завели дело о призывах к терроризму

ФСБ: в Алтайском крае на местного жителя возбудили дело за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали местного жителя по подозрению в размещении экстремистских комментариев в интернете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 24-летний молодой человек в 2023 году неоднократно публиковал в сети призывы к насильственной смене власти в России.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

На прошлой неделе в Волосовском районном суде Ленинградской области арестовали мужчину, которому вменяют участие в террористической организации. По данным следствия, житель Волосовского района вступил в организацию, признанной в России террористической и запрещенной. Отмечается, что он был недоволен нынешней политикой государства и поддерживал Вооруженные силы Украины.

До этого жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.