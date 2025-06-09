В Казани мусульманского блогера отправили под арест

Автора Telegram-канала «Мулла из-за угла» Расула Тавдирякова отправили в Казани под арест из-за сравнения российских националистов с участниками погрома в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тавдирякова осудили по административной статье о возбуждении ненависти (20.3.1 КоАП). По утверждению следствия, причиной для ареста стала публикация мусульманским блогером ролика с Крестным ходом в честь перенесения мощей князя Александра Невского. В ролике мужчины с черными флагами скандируют «Русские, вперед!». На данный момент поста нет в Telegram-канале.

«Интересно! Вот эти молодчики, которые Крестный ход в Северной столице переформатировали в шовинистический «Русский марш», унижающий национальные и религиозные чувства миллионов нерусских и неправославных граждан нашей страны, получат должную оценку и показательные наказания, как и молодые люди, поддавшиеся эмоциям (и их модераторы) в аэропорту Махачкалы? Статья-то та же!.. Или это другое?» — заявил Тавдиряков.

Лингвистическая экспертиза показала, что в высказывании блогера содержатся признаки возбуждения ненависти или вражды, негативные оценки и унизительные высказывания по отношению к группе лиц «русские, православные».

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