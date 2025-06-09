Российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море

«Наро-Фоминск» и «Зеленый Дол» отработали пуски «Калибров» в Балтийском море

Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Зеленый Дол» выполнили условные пуски «Калибров» в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что военные суда успешно отработали «электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника и критически важные береговые объекты».

Чтобы усложнить задачу экипажам, были искусственно созданы помехи. Несмотря на это, корабли поразили все назначенные цели.

Помимо этого, корабли провели стрельбы из всех видов ствольной артиллерии по морским и воздушным мишеням и отработали действия противодиверсионной обороны.

27 мая российский флот начал военно-морские учения в Балтийском море, в которых принимают участие 20 кораблей и три тысячи военных. Плановые учения проходят с привлечением части сил Северного флота и при поддержке авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Цель этих учений — поддержание «благоприятного оперативного режима», а также отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря.

Ранее в Италии испугались из-за учений России и НАТО в Балтийском море.