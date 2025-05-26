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Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике

Патрушев: Путин одобрил предложения по ответным мерам в Балтийском море
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Japan's Defense Ministry

Президент России Владимир Путин поддержал предложения Морской коллегии по реагированию на попытки западных стран ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом заявил помощник президента, председатель коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, передает РИА Новости.

«Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России», — сказал он, подчеркнув, что президент поддержал их.

Патрушев добавил, что в настоящее время Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил других государств.

14 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявлял, что ситуация была разрешена благодаря появлению российского истребителя Су-35.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом в Балтийском море.

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