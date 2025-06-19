В Москве приставы опечатали теплоход за нарушение санэпиднорм

Судебные приставы столицы провели опечатывание туристического теплохода, на борту которого были зафиксированы случаи кишечных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по Москве.

«На теплоходе, регулярно совершающем туристические рейсы, были зарегистрированы множественные случаи заболеваний острой кишечной инфекцией у пассажиров и экипажа судна», — сообщили в ГУ ФССП.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения санитарных норм и требований к организации питания.

Суд признал туристическую компанию виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности на 90 дней.

Судебный пристав Головинского отдела, посетив место, где находится теплоход, составил акт об административном приостановлении деятельности и опечатал все двери и оборудование судна. Руководитель компании был предупрежден о возможной уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В начале июня Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет судебным приставам возможность запрашивать данные у операторов связи с целью выявления нарушений, совершаемых коллекторами при взыскании просроченных долгов.

Ранее россиянин пытался скрыться от приставов по водосточной трубе.