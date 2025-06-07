Приставы смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет судебным приставам возможность запрашивать данные у операторов связи с целью выявления нарушений, совершаемых коллекторами при взыскании просроченных долгов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), большинство нарушений со стороны коллекторов происходит через мобильную связь. В пояснительной записке к закону подчеркивалось, что речь идет о телефонных звонках и смс-сообщениях от коллекторов.

Авторы поправок отмечали, что зачастую нарушаются временные и количественные ограничения на взаимодействие — например, звонки в ночное время или автоматические дозвоны. Также фиксируются случаи неправомерного общения с третьими лицами без их согласия, включая звонки на рабочие места, соседям или родственникам. В некоторых ситуациях такие действия мешают функционированию социальных учреждений и государственных органов.

Принятый закон позволяет судебным приставам запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки поступивших жалоб на нарушения в процессе взыскания долгов.

9 апреля газета «Известия», ссылаясь на результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК, сообщила, что спрос на услуги коллекторов в России вырос вдвое по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года.

Ранее банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам.