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Россиянин пытался уйти от приставов по водосточной трубе, но не смог

Иркутянин спустился по водосточной трубе с третьего этажа, убегая от приставов
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Владимир Корнев/РИА «Новости»

В Иркутске задержали местного жителя, который всячески пытался избежать правосудия, но попался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Мужчина стал должником и был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему назначили 150 обязательных работ, однако трудиться на благо общества иркутянин не пожелал. Тогда мужчина был вызван на прием к судебному приставу, но вновь не пришел. Тогда сотрудники ФССП пришли к должнику домой.

«Застать 43-летнего гражданина по месту проживания удалось, но, увидев судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, он попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа многоэтажки. Спустился вниз, где и был задержан сотрудниками органов принудительного исполнения», — говорится в сообщении.

В итоге горожанина отдали под суд и арестовали на 10 суток, которые он провел ИВС, а затем приступил к обязательным работам. Сейчас мужчина трудится разнорабочим в одной из больниц Иркутска.

Ранее отец двух детей их Архангельской области прятался от судебных приставов в шкафу.

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