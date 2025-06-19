Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Казахстана

Турист из Казахстана получил травму во время подъема на гору Эльбрус, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС России.

«При восхождении турист травмировался и попросил о помощи. До прибытия специалистов МЧС России его сопровождал участник другой тургруппы», — уточнили в ведомстве.

Мужчину спускали с высоты в 5100 метров. Пострадавшего передали на базу спасотряда, где его уже передали врачам для оказания необходимой помощи. Всего на помощь 36-летнему туристу пришли семь спасателей.

Прошедшей весной на севере Забайкальского края на Удоканском хребте спасли туриста, который успел получить обморожение. Мужчина поднялся на одну из вершин хребта Удокан и не смог самостоятельно спуститься, спасатели отыскали его по сигналу спутникового трекера. Пострадавшего быстро нашли и передали медикам.

До этого в Карелии катер «застрял» посреди озера из-за технической неисправности. Пассажиров пришлось вывозить на другом судне.

Ранее российские туристы застряли в открытом море на Пхукете.