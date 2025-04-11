Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

SHOT: туристы из России застряли в открытом море на Пхукете в лодке без туалета

В открытом море на Пхукете застряли туристы из России. Они купили тур на острова за почти десять тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Туристов обещали прокатить по самым известным островам Пхи-пхи, Краби, показать бухту Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и т.д.», — говорится в сообщении.

Как рассказала каналу россиянка Татьяна, лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Спустя полтора часа попыток ее починить, вызвали вторую. На обещанных островах туристы побывали, однако на обратном пути судно заглохло — закончился бензин. Пока россияне ждали третью лодку, их начало тошнить из-за качки.

Как уточняется в сообщении, туалета на судне не было. Погода также испортилась: шел сильный дождь и сверкали молнии. На берег отдыхающих вернули только около девяти вечера.

В марте этого года на севере Забайкальского края на Удоканском хребте спасли туриста, который успел получить обморожение. Мужчина поднялся на одну из вершин хребта Удокан и не смог самостоятельно спуститься, спасатели отыскали его по сигналу спутникового трекера.

Как отметили спасатели, путешественник заранее зарегистрировал свой маршрут, поэтому его быстро смогли найти. Подробности о состоянии мужчины неизвестны, он передан медикам.

Ранее на Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы.