Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

SHOT: туристы из России застряли в открытом море на Пхукете в лодке без туалета
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В открытом море на Пхукете застряли туристы из России. Они купили тур на острова за почти десять тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Туристов обещали прокатить по самым известным островам Пхи-пхи, Краби, показать бухту Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и т.д.», — говорится в сообщении.

Как рассказала каналу россиянка Татьяна, лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Спустя полтора часа попыток ее починить, вызвали вторую. На обещанных островах туристы побывали, однако на обратном пути судно заглохло — закончился бензин. Пока россияне ждали третью лодку, их начало тошнить из-за качки.

Как уточняется в сообщении, туалета на судне не было. Погода также испортилась: шел сильный дождь и сверкали молнии. На берег отдыхающих вернули только около девяти вечера.

В марте этого года на севере Забайкальского края на Удоканском хребте спасли туриста, который успел получить обморожение. Мужчина поднялся на одну из вершин хребта Удокан и не смог самостоятельно спуститься, спасатели отыскали его по сигналу спутникового трекера.

Как отметили спасатели, путешественник заранее зарегистрировал свой маршрут, поэтому его быстро смогли найти. Подробности о состоянии мужчины неизвестны, он передан медикам.

Ранее на Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами