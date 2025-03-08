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Турист застрял на хребте Удокан в Забайкалье и получил обморожение

В Забайкалье с хребта Удокан спасли туриста с обморожением
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Департамент по гражданской обороне Забайкалья

На севере Забайкальского края на Удоканском хребте спасли туриста, который успел получить обморожение. Об этом сообщает департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.

Мужчина поднялся на одну из вершин хребта Удокан и не смог самостоятельно спуститься, спасатели отыскали его по сигналу спутникового трекера. Турист был госпитализирован с обморожением.

Как отметили спасатели, путешественник заранее зарегистрировал свой маршрут, поэтому его быстро смогли найти. Подробности о состоянии мужчины неизвестны, он передан медикам.

До этого сообщалось, что на озере Байкал под лед провалился автомобиль. Honda Stream, в салоне которой находились трое детей и водитель, провалилась в промоину. К моменту прибытия спасателей дети и мужчина сумели самостоятельно покинуть машину. Спасенными оказались туристы из Томска, они были доставлены спасателями на базу отдыха в деревню Курма, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее на Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы.

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