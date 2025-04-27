В Карелии катер «застрял» посреди озера из-за технической неисправности

Катер с туристами встал посреди Ладожского озера из-за возникшей неполадки

Техническая неисправность возникла на борту катера, двигавшегося по Ладожскому озеру в Республике Карелия. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел 26 апреля. Катер с пассажирами на борту двигался по Ладожскому озеру, но был вынужден остановиться из-за возникшей неполадки.

«Пассажиров вывезли на другом судне. Разлива нефтепродуктов не допущено», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в связи с произошедшим сотрудники прокуратуры организовали проверку. В том числе им предстоит выяснить, соблюдал ли экипаж маломерного судна законодательство о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

27 апреля Главное управление МЧС РФ по Республике Крым сообщило, что в акватории Черного моря спасли дрейфующую прогулочную яхту. На борту судна находились два человека, которые подали сигнал бедствия.

По данным ведомства, у яхты отказал основной двигатель. Это произошло из-за того, что трос намотался на винт.

Ранее в одном из портов Приморского края загорелся буксир.