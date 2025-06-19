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В Ростовской области потушили пожар в цеху по приему металлолома

МЧС: пожарные потушили возгорание в цеху по приему металлолома в Шахтах

Сотрудники МЧС потушили пожар в цеху по приему металлолома в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщил представитель ведомства, пишет РИА Новости.

В 11:10 произошло возгорание в производственном цеху по приему металлолома на улице Псковская, 41. Огонь распространился на площади 400 кв. метров.

В 15:31 огнеборцы ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание тушили 53 сотрудника МЧС, также были привлечены 17 единиц техники.

Сегодня в Петербурге пожар произошел в одном из цехов предприятия «Арсенал». Пламя охватило около 50 кв. м. Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек, а площадь возгорания выросла до 250 кв. м.

18 июня сообщалось, что пожарные потушили возгорание на территории хлебозавода в Махачкале. Огонь распространился на площади 600 кв. м. Из двухэтажного здания эвакуировали 11 человек. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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