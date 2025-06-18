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В Махачкале потушили пожар на хлебозаводе

МЧС: пожар на хлебозаводе в Махачкале полностью ликвидирован
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Пожарные потушили возгорание на территории хлебозавода в Махачкале. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Дагестану.

В настоящее время пожар полностью потушен. Сотрудники МЧС устанавливают его причину.

18 июня сообщалось, что пожар в двухэтажном здании хлебозавода был локализован на площади 600 квадратных метров. Из двухэтажного здания эвакуировали 11 человек. Пострадавших нет.

В тушении возгорания участвовали около 30 пожарных и восемь единиц специальной техники.

16 июня сообщалось, что в Алтайском крае бывшего работника маслозавода, подозреваемого в краже продукции, обвинили в попытке поджога на предприятии.

13 июня произошел пожар на бывшем заводе кожаных изделий в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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