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Глава Минздрава рассказал, сколько лет жизни теряют люди с лишним весом

Мурашко: люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Об этом в ходе сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, при индексе массы тела от 30 до 35 человек в среднем теряет от двух до четырех лет жизни.

Мурашко также сообщил, что люди с избыточным весом нередко страдают от артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца.

«Все это в комплексе формирует те вызовы, это же дополнительные расходы системы здравоохранения, это дополнительные потери и годы жизни… Это, по сути дела, сверхпотребление медицинских услуг, когда расходы системы здравоохранения идут на именно на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить и отложить», — подчеркнул глава Минздрава.

11 июня Мурашко заявил, что в России 480 тысяч школьников страдают ожирением, рост заболеваемости в 1,6 раза вызывает тревогу. По его словам, данная проблема связана с питанием, а также малоподвижным образом жизни, отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом.

До этого психолог-консультант, специализирующийся на нарушениях пищевого поведения, ДПТ-терапевт Татьяна Захарова рассказала, что часто полнота напрямую не связана с рисками для здоровья, которые типично ассоциируют исключительно с лишним весом.

Ранее ученые выяснили, как ожирение сказывается на работе мозга.

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ПМЭФ – 2025
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