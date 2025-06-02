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Ожирение негативно сказывается на работе мозга, выяснили ученые

ASN: ожирение меняет работу кишечника и мозга, вызывая тревожность
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Джорджии нашли неожиданную связь между ожирением и тревожным поведением. Эксперименты на мышах показали, что диета с большим количеством жиров не только увеличивает вес, но и меняет мозговую активность наряду с составом кишечных бактерий. Результаты исследования представили на конференции Американского общества питания (ASN) в Орландо.

В ходе экспериментов грызуны, получавшие пищу с высоким содержанием жиров, демонстрировали более выраженное тревожное поведение по сравнению с контрольной группой.

Ученые зафиксировали изменения в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регуляцию метаболизма, а также значительные различия в микробиоме кишечника.

«Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь ожирения и психического здоровья», — отмечает руководитель научного проекта, доктор Дезире Уандерс.

Хотя исследование проводилось на животных, его авторы подчеркивают важность полученных данных для понимания аналогичных процессов у людей, особенно детей и подростков. Ученые планируют продолжить работу, изучая возможность обратного развития выявленных изменений при нормализации веса.

Ранее ученые нашли природное вещество, снижающее аппетит и помогающее сжигать жир.

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