В Минздраве назвали число страдающих ожирением школьников

В России 480 тысяч школьников страдают ожирением, рост заболеваемости в 1,6 раза вызывает тревогу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

«Тревогу вызывает рост в 1,6 раза заболеваемости детей ожирением, который наряду с питанием связан с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей», — сказал он.

При этом, по словам Мурашко, доля здоровых детей в течение последних 10 лет не меняется: первая и вторая группа здоровья составляют 83%.

До этого депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что в России более 60% граждан имеют избыточный вес, что в том числе негативно отражается и на экономике страны. Также она подчеркнула, что лишний вес влияет на качество и продолжительность жизни, снижает репродуктивные возможности и в целом негативно отражается на демографической ситуации.

Ранее стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет.