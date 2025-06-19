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В российском городе отменили крестный ход из-за риска атаки БПЛА

Крестный ход по городу Орску отменен из-за угрозы атаки БПЛА
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Mikhail Rusanov/Shutterstock/FOTODOM

Крестный ход по улицам города Орска Оренбургской области отменен в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщили в администрации города.

«Крестный ход по городу не пойдет. Только вокруг храма на Васнецова. Перекрывать движение не будут», — говорится в сообщении.

В Оренбуржье с утра сохраняется опасность атаки беспилотников. Местным жителям советуют лишний раз не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

19 июня в Ставропольском крае приостановили работу 31 пункта проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за угрозы атаки БПЛА. В этот день экзамен должны были сдавать более 600 детей, однако экзамен перенесли до отбоя воздушной тревоги.

Минувшей ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.

Ранее Ростовская область подвергалась налету БПЛА.

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