В российском регионе из-за угрозы БПЛА приостановили работу пунктов проведения ЕГЭ

В Ставропольском крае приостановили работу 31 пункта проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила в Telegram-канале министр образования края Мария Смагина.

«Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае экзамен пишет 631 ребенок», — сообщила она.

Смагина добавила, что дети смогут вернуться к сдаче экзамена после отмены опасности атаки БПЛА.

В этот же день российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, повреждение получил многоквартирный дом. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, в результате вражеской атаки произошел пожар.

Минувшей ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО. Кроме того, силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее Ростовская область подвергалась налету БПЛА.