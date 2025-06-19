Ростовская область подвергалась налету БПЛА

Один из районов Ростовской области был атакован БПЛА, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — сообщил чиновник.

Он добавил, что, по предварительной информации, на земле никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Этой ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО (противовоздушной обороны). Обошлось без пострадавших и повреждений.

Накануне вечером около села Маломихайловка в Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. При налете пострадал мужчина. Бойцы самообороны госпитализировали его в шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги. Машина тоже была повреждена.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.