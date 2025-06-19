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Волгоградскую область массово атаковали БПЛА

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале администрации региона губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО (противовоздушной обороны). Обошлось без пострадавших и повреждений.

Накануне вечером около села Маломихайловка в Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. При налете пострадал мужчина. Бойцы самообороны госпитализировали его в шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги. Машина тоже была повреждена.

А за день до этого житель города Шебекино пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву. В результате взрыва украинского суббоеприпаса мужчина получил «проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног». Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в одну из больниц Белгорода.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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