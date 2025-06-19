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В Турции потерпел крушение пожарный самолет

Haberturk TV: пожарный самолет упал в Турции, пострадали два пилота
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Kenan Gurbuz/Reuters

Пожарный самолет, вылетевший для тушения возгорания в турецком городе Адана, потерпел крушение над озером. Об этом сообщил телеканал Haberturk TV.

В результате инцидента пострадали два пилота. По словам губернатора региона Явуза Селима Кешгера, самолет подлетел к озеру Сейхан Дам для забора воды и упал вниз.

Сотрудники морской полиции доставили экипаж воздушного судна на берег. Пилоты получили незначительные ранения и находятся в хорошем состоянии. Один из них является иностранным гражданином, отметил Кешгер.

16 июня у борта Superjet-100, выполняющего рейс МоскваБатуми, вырвало капот прямо в воздухе во время взлета. Инцидент произошел после того, как самолет вылетел из Внуково. Воздушное судно экстренно вернули, в аэропорту объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе, аварийная посадка.

12 июня произошло крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

Ранее ученые назвали «лучшее место» для выживания в авиакатастрофе.

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