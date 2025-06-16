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Ученые назвали «лучшее место» для выживания в авиакатастрофе

Daily Star: у пассажиров в хвосте самолета больше шансов выжить при крушении
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые изучили вопрос о том, какое место в салоне самолета считается наиболее безопасным в случае авиакатастрофы, пишет Daily Star.

Эксперты объясняют, что выживание зависит от множества факторов: типа самолета, характера аварии, направления удара и расположения пассажира относительно этих обстоятельств. В исследовании анализировались данные Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) по авиакатастрофам с выжившими, произошедшим с 1971 года. В ходе анализа были получены следующие результаты:

Пассажиры, сидевшие в первых 15% мест салона, имели 49% вероятность выжить. Те, кто находился над крыльями, то есть в центральной части самолета, — 56%. Наиболее высокий уровень выживаемости был зафиксирован у пассажиров, сидящих позади задней кромки крыла — 69%.

Таким образом, статистика показывает, что шансы выжить могут быть выше у тех, кто выбирает среднее место в задней части салона. Однако важно понимать, что каждый случай уникален и исход во многом зависит от обстоятельств конкретной аварии.

Эксперты также напоминают, что соблюдение правил безопасности играет важную роль при эвакуации. Следует внимательно слушать инструкции бортпроводников, держать обувь под рукой для быстрого выхода, избегать легко воспламеняющейся одежды и сохранять спокойствие.

Ранее самолет Air India вернулся в Гонконг из-за технических проблем.

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