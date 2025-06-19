Россияне ответили, сталкивались ли они с поборами в школах и детсадах

Большинство (83%) россиян хотя бы раз сталкивались с поборами в школах и детских садах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

Некоторые из них уточнили, что инициаторами зачастую бывают не представители школы, а слишком активные члены родительского комитета. Еще часть опрошенных сообщили, что с них пытались потребовать деньги, однако, они решили эту проблему.

«Я сама была в родительском комитете, я пошла и задала вопрос директору: а что, деньги на ремонт не выделяют? Директор не смогла дать ответ, в итоге пришла другая директор, и никаких поборов на ремонт школы больше не было!», — поделилась респондентка.

При этом 14% опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с поборами в образовательных учреждениях. По их мнению, это зависит от порядочности администрации и от сплоченности родителей. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что проблема возникала у их близких или знакомых.

Накануне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России должна быть введена уголовная ответственность за поборы в детских садах, школах и высших учебных заведениях. Он подчеркнул, что с родителей в школах часто требуют оплатить ремонт, покупку мебели и техники, однако неизвестно, на что именно идут эти деньги.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести уголовную ответственность за поборы в спортшколах.