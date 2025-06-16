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В России хотят ввести уголовную ответственность за поборы в спортшколах

«ПГ»: в России могут ввести уголовную ответственность за поборы в спортшколах
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В России планируют рассмотреть решения, которые помогут исключить неправомерные сборы денег с родителей детей, занимающихся в спортивных школах, в том числе о введении уголовной ответственности для тренеров и организаторов. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

О проблеме с «поборами» в детско-юношеских спортшколах министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что у некоторых родителей нет возможности платить за секции.

«Поэтому восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство, вплоть — по некоторым случаям, где будет склонение к дополнительной оплате, — до уголовной», — сказал министр.

Член Комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб подчеркнула, что бесплатные секции часто являются условно бесплатными. Она отметила, что к ней не обращались по вопросам тренерских поборов, однако, допустила существование этой проблемы.

В феврале сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя, который исполняет обязанности директора спортивной школы, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ.

Ранее стало известно, что тренер избил ребенка в спортшколе Южно-Сахалинска.

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