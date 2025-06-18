В России предложили ввести уголовную ответственность за поборы в школах

Миронов: необходимо ввести уголовную ответственность за поборы в школах и вузах

В России должна быть введена уголовная ответственность за поборы в детских садах, школах и высших учебных заведениях. Об этом ТАСС заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что с родителей в школах часто требуют оплатить ремонт, покупку мебели и техники, однако неизвестно, на что именно идут эти деньги. В высших учебных заведениях студентов заставляют покупать «уникальную» учебную литературу, авторами которой являются преподаватели этих же вузов. В этих учебниках, отметил политик, нет ничего уникального, но без них невозможно сдать экзамены.

Миронов отметил, что поборы в учебных заведениях следует жестко пресекать, в том числе путем введения за них уголовной ответственности.

При этом политик указал, что, кроме принятия карательных мер, необходимо увеличить финансирование системы образования.

16 июня сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за поборы в спортивных школах.

Ранее родителям объяснили, обязаны ли они сдавать деньги на школьные нужды.