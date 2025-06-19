Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня

Синоптик Шувалов: температура в июне в Москве будет на 4-5 °C ниже нормы

В конце июня в Москве и европейской части России температура будет на 4-5 °C ниже нормы. Об этом сообщает aif.ru.

«Нет ничего сверхнеобычного в этом понижении температуры, тем более, оно на пике этого похолодания достигнет в средней полосе 4−5 градусов ниже климатической нормы. Были годы гораздо более холодные», — сказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Кроме того, в Московской области, по его словам, будет до +20°C, что на 2°C ниже нормы.

До этого Шувалов заявлял, что в Сочи, где на днях выпало за сутки свыше месячной нормы осадков, в ближайшее время такие сильные ливни пока не ожидаются. Однако могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха останется невысокой. Вода в море прогреется до +20...+21 градуса.

17 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидаются интенсивные дожди. В Сочи, по его словам, уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов. Вильфанд объяснил это перемещением холодных воздушных масс, которые в тылу циклона обуславливают отрицательную аномалию температуры практически на всей европейской территории страны.

Ранее жителей европейской части России предупредили о похолодании.