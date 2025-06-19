На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня

Синоптик Шувалов: температура в июне в Москве будет на 4-5 °C ниже нормы
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В конце июня в Москве и европейской части России температура будет на 4-5 °C ниже нормы. Об этом сообщает aif.ru.

«Нет ничего сверхнеобычного в этом понижении температуры, тем более, оно на пике этого похолодания достигнет в средней полосе 4−5 градусов ниже климатической нормы. Были годы гораздо более холодные», — сказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Кроме того, в Московской области, по его словам, будет до +20°C, что на 2°C ниже нормы.

До этого Шувалов заявлял, что в Сочи, где на днях выпало за сутки свыше месячной нормы осадков, в ближайшее время такие сильные ливни пока не ожидаются. Однако могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха останется невысокой. Вода в море прогреется до +20...+21 градуса.

17 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидаются интенсивные дожди. В Сочи, по его словам, уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов. Вильфанд объяснил это перемещением холодных воздушных масс, которые в тылу циклона обуславливают отрицательную аномалию температуры практически на всей европейской территории страны.

Ранее жителей европейской части России предупредили о похолодании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами