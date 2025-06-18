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Синоптик рассказал, как долго в Сочи продолжится дождливая погода

Синоптик Шувалов: в Сочи задержится прохладная погода и небольшие дожди
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Владимир Сергеев/РИА Новости

В Сочи за последние сутки выпало свыше месячной нормы осадков. В ближайшее время сильные ливни курортному городу не грозят, однако могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха останется невысокой, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Сочи еще будет небольшой дождик, но на этом все. Затем наступит успокоение без ливней на ближайшие два-три дня, но температура подниматься не будет», — отметил синоптик.

По его словам, по температурным показателям Сочи будет «проигрывать» Ялте на два-три градуса. А до выходных наиболее теплая погода сохранится в Крыму – там воздух прогреется до +26...+28 градусов. Также тепло сейчас в верховье Енисея, Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске – там жара достигает +30...+35 градусов.

Что касается Сочи, то в целом там будет прохладная, но комфортная для купания температура воды – от +20 до +21 градуса.

«Что будет дальше сложно сказать: чем дольше срок прогнозирования, тем больше вероятность ошибки», — заключил Шувалов.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидаются интенсивные дожди, которые продлятся до среды. В Сочи, по его словам, уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов. Вильфанд объяснил это перемещением холодных воздушных масс, которые в тылу циклона обуславливают отрицательную аномалию температуры практически на всей европейской территории страны.

Ранее синоптики предупредили, что Москву и Подмосковье накроет арктическая воздушная масса.

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