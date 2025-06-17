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Жителям юга России пообещали обильные ливни до среды

Вильфанд: ливни на юге России продлятся до среды, в Сочи возможны подтопления
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Соцсети

На юге России ожидаются интенсивные дожди, которые продлятся до среды. В Сочи уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

«В Сочи очень сложная ситуация. Сильные осадки были в воскресенье и понедельник, они будут и во вторник, и в среду. Связано это с перемещением холодных воздушных масс, которые в тылу циклона обуславливают отрицательную аномалию температуры практически на всей европейской территории страны», — отметил Вильфанд.

По его словам, 17 июня в Сочи и на территории федерального округа Сириус ожидаются сильные ливни, которые могут принести около 100 миллиметров осадков за сутки. Уровень воды в реках достигнет опасных значений, что может привести к подтоплению населенных пунктов на побережье Черного моря.

«Был эпизод, когда днём в Сочи за 1 час выпало 44 миллиметра осадков. Какая ливневка (ливневая канализация — ред.) может с таким справиться? Конечно, реки переполняются, и там негативная, очень сложная ситуация», — добавил метеоролог.

Он также подчеркнул, что сильные осадки ожидаются до среды в Крыму, Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

Накануне река вышла из берегов в Сочи и подтопила участок Батумского шоссе.

Ранее москвичей предупредили о «скучновато-осенней» погоде.

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