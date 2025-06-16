Жителей европейской части России предупредили о похолодании

На следующей неделе во всей европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге европейской России, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье, столбики термометров покажут 23-26 градусов, что является вполне комфортной температурой для отдыха.

Похолодание также затронет Северо-Западный федеральный округ. Но если в Мурманске и Санкт-Петербурге температура будет близка к норме, то в других регионах округа она опустится ниже среднемноголетних значений, отметил синоптик.

При этом на Урале в первой половине недели ожидается жара. Так, в Свердловской и Челябинской областях воздух прогреется до 30-32 градусов. Однако с 17 июня температура начнет стремиться к норме, которая составляет около 22-25 градусов. Со среды на Урале начнется незначительное похолодание, которое продлится до конца недели: температуры снизятся на 2-3 градуса ниже нормы до 19-22 градусов.

До этого Вильфанд сообщил, что «скучновато-осенняя» погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. В столице будет холодная погода — температура воздуха прогнозируется в диапазоне от 15 до 17 градусов выше нуля.

Ранее жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре.