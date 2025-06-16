На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей европейской части России предупредили о похолодании

Вильфанд: понижение температуры ожидается на всей европейской части России
close
Евгений Биятов/РИА Новости

На следующей неделе во всей европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге европейской России, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье, столбики термометров покажут 23-26 градусов, что является вполне комфортной температурой для отдыха.

Похолодание также затронет Северо-Западный федеральный округ. Но если в Мурманске и Санкт-Петербурге температура будет близка к норме, то в других регионах округа она опустится ниже среднемноголетних значений, отметил синоптик.

При этом на Урале в первой половине недели ожидается жара. Так, в Свердловской и Челябинской областях воздух прогреется до 30-32 градусов. Однако с 17 июня температура начнет стремиться к норме, которая составляет около 22-25 градусов. Со среды на Урале начнется незначительное похолодание, которое продлится до конца недели: температуры снизятся на 2-3 градуса ниже нормы до 19-22 градусов.

До этого Вильфанд сообщил, что «скучновато-осенняя» погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. В столице будет холодная погода — температура воздуха прогнозируется в диапазоне от 15 до 17 градусов выше нуля.

Ранее жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами