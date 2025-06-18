В российском регионе объяснили порог замедления мобильного интернета

Власти Татарстана стараются обеспечить гражданам минимально необходимую скорость мобильного интернета для работы онлайн-платежей и служб такси во время атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

«В таких условиях требуется снижение скорости мобильной связи уровня 2G (~ до 384 Кбит/с), не тотальная блокировка, а уменьшение до минимальных значений», — отмечается в публикации.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июня также массово жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом.

Накануне сообщалось, что в 16 регионах России фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Речь идет о сбоях в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.