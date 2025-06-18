Воронежские власти высказались о «продуктовом коллапсе» из-за мобильного интернета

Власти Воронежской области не зафиксировали жалоб на проблемы с оплатой в магазинах из-за ограничений мобильного интернета. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу администрации региона.

«Ни в министерство предпринимательства, торговли и туризма, ни в другие профильные ведомства правительства Воронежской области за прошедшие сутки не поступало ни одной жалобы от граждан или представителей торговых сетей по поводу массовых перебоев с продажей товаров», — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что введенные ограничения обусловлены безопасностью горожан.

На «продуктовый коллапс» 17 июня жаловались пользователи соцсетей, сообщало издание «Блокнот-Воронеж». По их словам, проблемы с покупкой алкоголя, молочной продукцией и даже питьевой воды были во многих магазинах Воронежской области.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.