Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов в России

Совет Федерации на заседании утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для так называемых дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Трансляцию с заседания вели на сайте Совфеда.

Поправки внесли в статью 187 Уголовного кодекса РФ. Теперь за передачу электронных платежных средств или доступа к ним третьим лицам ради выгоды, а также за совершение по чужой просьбе сомнительных операций, можно получить штраф до 300 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы — максимум до трех лет.

Накануне закон приняли во втором и третьем чтениях депутаты Государственной думы.

Дропперы — держатели банковских карт, которые предоставляют их другим людям для снятия наличных денег или осуществления различных трансакций. По данным ЦБ РФ, к концу 2024 года участниками таких схем были около 700 тыс. жителей страны.

МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов Центробанка России.

Ранее МВД России сообщило, что белорусов втягивают в дропперство через «командировки» в Россию.