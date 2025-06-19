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В Роскачестве рассказали, что учесть при выборе абрикосов

Роскачество: при выборе абрикосов важно оценить их твердость
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Максим Блинов/РИА «Новости»

При выборе абрикосов важно учесть, что они могут иметь как желтую, так и белую мякоть в зависимости от сорта. Об этом Life сообщили в пресс-службе Роскачества.

Варианты с желтой мякотью желтеют или приобретают ярко-оранжевый оттенок при созревании. Об их спелости говорят также «розовая щечка» плодов и мелкие ровные бордовые пятнышки. Второй сорт имеет тонкую полупрозрачную кожицу. Такие абрикосы не желтеют, однако, могут быть слаще некоторых желтых сортов.

При выборе фруктов в ведомстве также призвали не покупать слишком мягкие или слишком твердые, потому что они окажутся перезрелыми или недозрелыми. Кроме того, не стоит выбирать плоды с темными или зелеными пятнами.

«Абрикосы со сморщенной кожицей, скорее всего, хранились очень долго и потеряли часть влаги. Еще среди признаков некачественного плода — поврежденная кожица, трещины или проколы. Из-за этого в мякоть могут попасть микробы, бактерии и вредные микроорганизмы», — предупредили эксперты.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что абрикосы, персики и нектарины на рынках подешевеют на 50-60% к июлю по сравнению с июнем. В сетевых магазинах цены могут снизиться вдвое.

Ранее был назван фрукт, сохраняющий здоровье глаз и молодость кожи.

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