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Назван фрукт, сохраняющий здоровье глаз и молодость кожи

New York Post: абрикосы полезны для глаз, кишечника и кожи
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Абсикосы содержат много антиоксидантов — природных веществ, которые защищают клетки глаз и кожи от повреждений и преждевременного старения. Также этот фрукт богат пищевыми волокнами, полезными для кишечника. Об этом диетолог Кливлендской клиники Бет Червони рассказала изданию The New York Post.

Врач уточнила, что абрикосы являются ценным источником бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. Этот мощный антиоксидант поддерживает здоровье глаз, улучшает зрительную функцию и помогает защитить глаза от вредного воздействия синего света. Именно бета-каротин придает абрикосам их яркий оранжевый цвет, схожий с оттенком моркови.

Витамин А в абрикосах также способствует выработке белка коллагена, который помогает отсрочить появление морщин. Кроме того, высокое содержание воды в этих плодах (около 85%) поддерживает кожу увлажненной и упругой.

Как отмечает доктор Червони, значительная часть клетчатки — полезных растительных волокон, содержится в кожуре абрикоса. Она питает полезные бактерии в кишечнике, помогает контролировать вес и дольше сохраняет чувство сытости. Для насыщения организма клетчаткой абрикосы можно употреблять в сушеном виде — курага содержит примерно в три раза больше пищевых волокон, чем свежий фрукт. Однако стоит учитывать, что сахара в сушеных абрикосах также намного больше.

Диетолог добавила, что антиоксиданты в абрикосах нейтрализуют свободные радикалы. Так называют нестабильные молекулы, способные повреждать клетки и вызывать окислительный стресс, связанный с развитием хронических заболеваний. Антиоксиданты абрикосов также помогают ослабить воспалительные процессы в кишечнике.

Ранее выяснилось, что один апельсин в день снижает риск развития депрессии на 20%.

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