Россиянам пообещали резкое снижение цен на абрикосы, персики и нектарины

Абрикосы, персики и нектарины на рынках подешевеют на 50-60% к июлю по сравнению с июнем. В сетевых магазинах цены могут снизиться вдвое, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сезон абрикосов, персиков и нектарин уже начинается. Поэтому, конечно, цены на них уже снижаются. Этот процесс продолжится и дальше, я в этом не сомневаюсь. К середине июля цены на абрикосы, персики и нектарины на рынках, по моим прогнозам, будут ниже на 50–60% от текущих значений, а также в сетевых магазинах — в два раза ниже от текущих значений. Я говорю о таких высоких темпах снижения с учетом проводимых сетями акций, число и частота которых, по моему мнению, увеличится: по сути, по законам рыночной экономики, магазины вступят в гонку за потребителя», — отметил Балынин.

Он посоветовал россиянам торговаться на рынках с продавцами, чтобы купить фрукты дешевле.

В российских магазинах 1 кг абрикосов сейчас стоит от 170 до 450 рублей, персиков — от 300 до 700 рублей, нектаринов — от 199 до 799 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что реальная инфляция в 2026 году составит 11–16%.