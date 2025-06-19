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В Госдуме объяснили, на какие переводы распространятся новые ограничения

Депутат Говырин: новые ограничения не затронут переводы родственникам
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Новые ограничения в отношении операций по банковским картам не будут распространяться на обычные переводы россиян, например помощь родственникам или сборы на школьные мероприятия. Об этом Life рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По данным газеты «Известия», частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут приостановить с 1 июня.

Депутат пояснил, что изменения призваны бороться с преступными схемами, поэтому они не затронут добросовестные операции. Росфинмониторинг сможет приостановить операцию на срок до 10 дней, если заподозрит преступный доход, уточнил Говырин.

«Это не означает, что переводы между друзьями, родственниками или даже по бытовым договоренностям окажутся под автоматическим надзором. Конечно, нет», — подчеркнул он.

Сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова до этого рассказала «Газете.Ru», что под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. О какой сумме переводов идет речь, неизвестно.

Ранее россиянам объяснили, кто будет платить налог за переводы на банковскую карту.

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