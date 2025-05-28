На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, кто будет платить налог за переводы на банковскую карту

Юрист Зюков: систематические переводы на карту будет проверять налоговая служба
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

В России с июня вступит в силу закон об ужесточении контроля за денежными переводами на банковские карты. Если речь идет о разовом переводе, то он вряд ли привлечет внимание ФНС, а вот при систематических операциях нужно будет объяснить происхождение средств и уладить вопрос с налогами, объяснил председатель комитета по налогам «Опоры России», гендиректор юридической фирмы «Яправ» Павел Зюков Общественной Службе Новостей.

Принятые меры в первую очередь направлены на противодействие получению нелегальных доходов. Причем многие банки уже сегодня приостанавливают подозрительные операции, напомнил юрист.

Опасаться за разовые переводы не стоит – повышенное внимание к ним вызвало бы негативную реакцию в обществе, поэтому вряд ли такие платежи попадут под рассмотрение ФНС как потенциально незаконные, пояснил Зюков.

«Но если человеку сразу пришло несколько миллионов рублей одним переводом, либо в течение дня присутствует много переводов, то банки оперативнее будут реагировать на такие случаи и запрашивать документы», — добавил он.

В любом случае банки должны иметь возможность регулировать вопросы, связанные с возможным нелегальным доходом россиян, убежден специалист. Как минимум, их сотрудники должны задать клиенту соответствующие вопросы, а если тот не сумеет объяснить происхождение средств, то операции по счетам будут приостановлены, заключил он.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что крупные банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета из базы данных регулятора. По ее словам, такие меры принимаются в рамках закона, который ввел двухдневный период «охлаждения» при денежных переводах. Данная процедура значительно осложняет жизнь мошенникам.

Ранее в Госдуме объяснили смысл усиления контроля за денежными переводами россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами