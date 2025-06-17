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Две бригады северокорейцев отправят в Россию для восстановления Курской области

Шойгу: КНДР отправит в РФ 5 тысяч строителей для восстановления Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Северная Корея отправит в Россию две бригады строителей для помощи в восстановлении Курской области. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который находится с визитом в Пхеньяне, передает РИА Новости.

«Вторая часть [содействия от КНДР] — это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области», — сказал он.

Шойгу также рассказал, что Северная Корея направит в Курскую область одну тысячу саперов.

Предыдущий визит секретаря Совбеза РФ в КНДР состоялся 4 июня.

В конце мая секретарь Совета безопасности РФ на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ поблагодарил военнослужащих из КНДР, которые участвовали в боях против украинской армии в Курской области.

Ранее политолог назвал цель поездки Шойгу в КНДР.

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