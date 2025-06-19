Заочно осужденный экс-замглавреда «Новой газеты» задолжал налоговым органам РФ

Осужденный по делу об организации деятельности нежелательной организации экс-заместитель главреда «Новой газеты» Кирилл Мартынов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) имеет задолженность перед российскими налоговыми органами. Об этом, ссылаясь на информацию из правоохранительных структур, сообщает ТАСС.

В соответствии с ней, задолженность Мартынова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 40 тысяч 916 рублей.

17 июня сообщалось, что российские приставы могут взыскать задолженность с бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса, даже несмотря на то что он находится в Дубае.

В тот же день сообщалось, что заочно осужденный журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) имеет долг перед Федеральной налоговой службой.

15 июня стало известно, что у лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили налоговую задолженность.

Ранее была названа сумма долга заочно арестованной коуча Тлиашиновой.