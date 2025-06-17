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Адвокат рассказал, могут ли российские приставы взыскать долг с Промеса

Адвокат Калинов: способы взыскать долг с Промеса предусмотрены законом
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Александр Вильф/РИА Новости

Российские приставы могут взыскать задолженность с бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса, даже несмотря на то что он находится в Дубае. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Из-за долгов, даже незначительных, приставы могут наложить запрет на регистрационные действия с любым имуществом, будь то недвижимость или автотранспорт. Также могут принять иные меры. Конечно, он сейчас находится в Дубае, но приставы могут взыскать долги с его счетов. Неизвестно, как это будет с Промесом, но способы есть, они предусмотрены законом», — констатировал юрист.

Нидерландский футболист должен 5581 рубль госпошлины по решению суда. В России после задержания в Дубае у Промеса осталась доля 20% в компании «Рестбар». Операции по ее счетам были приостановлены весной 2025 года из-за долга в 74 тысячи рублей перед налоговой. Также игрок должен ФНС 22 тысячи рублей, но по этому долгу Промеса пока не разыскивают.

Квинси был во второй раз за полтора года задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Нидерландов об экстрадиции. Футболист приговорен на родине к семи с половиной годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков, а также за вооруженное нападение на двоюродного брата, при этом сторона Квинси подала апелляцию.

Ранее Калинов объяснил, почему Нидерландам могут отказать в экстрадиции Промеса.

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