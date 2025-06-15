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У лидера группы Little Big обнаружили налоговую задолженность

ТАСС: лидер группы Little Big Прусикин должен ФНС 52 тыс. рублей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) имеет долг перед ФНС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

У Прусикина числится задолженность в размере 51 тысячи 953 рублей.

13 июня ТАСС также сообщал, что Прусикин оставил в России неоплаченную госпошлину.

Прусикин был признан иностранным агентом в январе 2023 года. Минюст заявил, что он получал поддержку из-за рубежа, критиковал российские власти и выступал против специальной военной операции. С лета 2022 года группа Little Big официально базируется в Лос-Анджелесе и отказалась от гастролей по России.

Прусикин заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

В конце мая 2025 года Telegram-канал SHOT утверждал, что Прусикин продолжает зарабатывать в России через директора Little Big. По данным издания, сделка была заключена около года назад. Таким образом, отмечает SHOT, Прусикин «продолжает получать авторские и другие отчисления» от Little Big, несмотря на свой статус иноагента.

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