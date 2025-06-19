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Тестю Павла Прилучного заочно предъявили обвинение

Тесть Павла Прилучного обвиняется в незаконной организации азартных игр
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Depositphotos

Тестю известного российского актера Павла Прилучного заочно предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что Аршаку Брутяну, который является отцом супруги актера Зепюр Прилучной-Брутян, заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр. За это ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

4 июня сообщалось, что двух жительниц Нижневартовска уличили в организации подпольного казино.

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Проект закона дает гражданам право отказаться от участия в азартных играх. Для этого нужно подать заявление регулятору. В заявлении следует указать желание исключить себя из списка участников азартных игр. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Ранее в Госдуме оценили проблему лудомании в России.

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